Может храниться долго: как сделать маринованный редис на зиму

Свежесть и хруст можно добавить к блюдам с помощью быстрого маринованого редиса по особому рецепту. Этот простой и вкусный способ приготовления редиса можно использовать в качестве закуски или добавлять в салаты, сэндвичи, бургеры и тако. Маринованная редиска может быть сохранена в холодильнике до двух недель, предоставляя вам постоянный доступ к этому замечательному ингредиенту.

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Ингредиенты:

450 граммов редиса;

1 стакан уксуса (белого или яблочного);

1/2 стакана воды;

2 столовые ложки сахара;

1 чайная ложка соли;

1/4 чайной ложки горчичных семян;

1/4 чайной ложки черного перца;

1/4 чайной ложки кориандра;

2 зубчика чеснока, раздавленные;

Несколько веточек свежего укропа или другой травы по желанию.

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Прежде всего, отрежьте верхушки и корни редиса и хорошо промойте его под холодной водой. Нарежьте редиску на тонкие ломтики или полукруги и переложите их в чистую стеклянную банку или контейнер с крышкой.

В небольшой кастрюле смешайте уксус, воду, сахар, соль, горчичное семя, черный перец, кориандр и чеснок. Тщательно помешивайте, пока сахар и соль полностью не растворятся, доведите смесь до кипения на среднем огне.

Снимите кастрюлю с огня и осторожно залейте горячим маринадом редиса в банке. Добавьте свежий укроп или другую траву по желанию. Закройте банку крышкой и оставьте охладиться до комнатной температуры.

Поставьте банку с маринованной редиской в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы редиска хорошо впиталась маринадом. Можно потреблять маринованную редиску уже через час после приготовления или оставить ее на более долгое время для более насыщенного вкуса.

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