''Може з третьою дружиною пощастить'': Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися (фото та відео)

Українська співачка Надя Дорофєєва та ресторатор Міша Кацурін узаконили свої стосунки. Пара одружилася після року зустрічань.

На фото, яке Надя опублікувала в Instagram, вона зображена в білій весільній сукні, а Міша – в чорному смокінгу.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", – підписала співачка дві фотографії, які опублікувала в соцмережах.

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Співачка для церемонії обрала чудову напівпрозору довгу сукню кольору айворі з мереживним декольте, яку доповнила вінком з фатою. Її зачіска була простою, що підкреслювала природну красу Наді.

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Обранець Дорофєєвої обрав стильний чорний костюм та додав "нотки бунтарства" у вигляді зручних кедів та кепки.

Тим часом фани та знайомі Наді вітають пару з весіллям та бажають щастя. Однак деякі шанувальники не вірять у довготривалість їхніх стосунків.

"Оце ми посміємося коли через пару років Кацурін кине чергову щасливу дружину"

"У мене дід в такому прикиді траву косить"

"Це що, тепер буде дві Кацуріни? А як зрозуміти де хто?"

"Пройшов тиждень чи два після гучного весілля, де не можно було знімати… зараз воно висер зробило. Ось воно як?!"

"Цікаво, через років 5, Надя спатиме з другом Кацуріна або Кацурін з подругою Наді"

"Будемо мати надію що з третьою дружиною пощастить"

"До останнього думав це пранк. Вибач Дантес, але це схоже на кохання. Вітаю".

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