''Может, с третьей женой повезет'': Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились (фото и видео)

Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин узаконили свои отношения. Пара вышла замуж после года встречаний.

На фото, которое Надя опубликовала в Instagram, она изображена в белом свадебном платье, а Миша – в черном смокинге.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", — подписала певица две фотографии, опубликованные в соцсетях.

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Певица для церемонии выбрала прекрасное полупрозрачное длинное платье цвета айвори с кружевным декольте, которое дополнила венком с фатой. Ее прическа была простой, что подчеркивала естественную красоту Нади.

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Избранник Дорофеевой выбрал стильный черный костюм и добавил "нотки бунтарства" в виде удобных кедов и кепки.

Тем временем фаны и знакомые Нади поздравляют пару со свадьбой и желают счастья. Однако некоторые поклонники не верят в долгосрочность их отношений.

"Вот мы посмеемся когда через пару лет Кацурин бросит очередную счастливую жену"

"У меня дед в таком прикиде траву косит"

"Это что, теперь будет две Кацурины? А как понять где кто?"

"Прошла неделя или две после громкой свадьбы, где нельзя было снимать… сейчас она высеры сделала. Вот она как?!"

"Интересно, через лет 5, Надя будет спать с другом Кацурина или Кацурин с подругой Нади"

"Будем надеяться, что с третьей женой повезет"

"До последнего думал это пранк. Извини Дантес, но это похоже на любовь. Поздравляю".

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