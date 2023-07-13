"Может, с третьей женой повезет": Надя Дорофеева и Миша Кацурин поженились (фото и видео)
Украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин узаконили свои отношения. Пара вышла замуж после года встречаний.
На фото, которое Надя опубликовала в Instagram, она изображена в белом свадебном платье, а Миша – в черном смокинге.
"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", — подписала певица две фотографии, опубликованные в соцсетях.
Певица для церемонии выбрала прекрасное полупрозрачное длинное платье цвета айвори с кружевным декольте, которое дополнила венком с фатой. Ее прическа была простой, что подчеркивала естественную красоту Нади.
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Избранник Дорофеевой выбрал стильный черный костюм и добавил "нотки бунтарства" в виде удобных кедов и кепки.
Тем временем фаны и знакомые Нади поздравляют пару со свадьбой и желают счастья. Однако некоторые поклонники не верят в долгосрочность их отношений.
- "Вот мы посмеемся когда через пару лет Кацурин бросит очередную счастливую жену"
- "У меня дед в таком прикиде траву косит"
- "Это что, теперь будет две Кацурины? А как понять где кто?"
- "Прошла неделя или две после громкой свадьбы, где нельзя было снимать… сейчас она высеры сделала. Вот она как?!"
- "Интересно, через лет 5, Надя будет спать с другом Кацурина или Кацурин с подругой Нади"
- "Будем надеяться, что с третьей женой повезет"
- "До последнего думал это пранк. Извини Дантес, но это похоже на любовь. Поздравляю".
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