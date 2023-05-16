Може спровокувати отруєння: яку картоплю категорично заборонено вживати в їжу

А ви знали, що пророщена картопля дуже небезпечна для здоров'я через високий рівень соланіну, який може викликати отруєння.

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Якщо на вашій картоплі під час зберігання з’явились паростки – це означає, що таку картоплю краще не вживати. Особливо небезпечна для вживання зелена проросла картопля. У шкірці та “очках" накопичується велика кількість соланіну. Якщо ви не готові викидати таку картоплю – ретельно очищайте її шкіру та вирізайте “очки".

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Також варто відмовитись від старої м’якої картоплі. У зморщених коренеплодах вже відсутні всі корисні речовини, тому таку картоплю краще викинути.

Приготування пророслої картоплі

Якщо ви все ж не хочете викидати картоплю, яка проросла, дотримуйтесь правил її приготування: ретельно очистіть її (краще зрізати товстий шар шкірки),видаліть всі ''очка'', добре промийте та лише тоді варіть чи запікайте. Також, деякі овочі, якщо їх додавати до картоплі, нейтралізують соланін. Це часник, капуста, сметана, буряк, а також спеції та зелень.

Нагадаємо, ми вже писали, як підготувати картоплю до посадки.

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