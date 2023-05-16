Может спровоцировать отравление: какой картофель категорически запрещено употреблять в пищу

А вы знали, что пророщенный картофель очень опасен для здоровья из-за высокого уровня соланина, который может вызвать отравление.

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Если на вашем картофеле во время хранения появились ростки – это значит, что такой картофель лучше не употреблять. Особенно опасный для употребления зеленый проросший картофель. Если вы не готовы выбрасывать такой картофель – тщательно очищайте его кожу и вырезайте “глазки".

Также следует отказаться от старого мягкого картофеля. В сморщенных корнеплодах уже отсутствуют все полезные вещества, поэтому такой картофель лучше выбросить.

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Приготовление проросшего картофеля

Если вы все же не хотите выбрасывать проросший картофель, соблюдайте правила его приготовления: тщательно очистите его (лучше срезать толстый слой кожицы), удалите все ''глазки'', хорошо промойте и только тогда варите или запекайте. Также некоторые овощи, если их добавлять в картофель, нейтрализуют соланин. Это чеснок, капуста, сметана, свекла, а также специи и зелень.

Напомним, мы уже писали, как подготовить картошку к посадке.

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