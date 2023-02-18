Как подготовить картофель к посадке: неожиданный лайфхак

Этот овощ любит хорошо вспаханную почву и органические удобрения. Перед посадкой картофеля, на земле или в лунку можно бросать по чайной ложке калия, положительно влияющего на рост растения. Именно поэтому, чтобы увеличить урожай, огородники используют обычную соль.

Читайте также: Что нужно добавить при варке старого картофеля, чтобы он был по вкусу как молодой

Это локальный способ удобрения. Соли содержат фосфор, калий и кальций, которые необходимы для лучшего роста овощей. При посадке картофель следует чуть-чуть посыпать солью – нужна буквально столовая ложка соли на одну лунку. Но важно не "пересолить" картофель, чтобы не навредить корнеплодам.

Также довольно популярным методом является солевой раствор. Возьмите 1 кг поваренной соли, растворите ее в ведре воды и поочередно погружайте в соленую воду семенной картофель. Этот способ требует немного больше времени, но работает не менее эффективно.

Еще один способ увеличить урожай картофеля – зола. Следует насыпать несколько столовых ложек в лунку. Главное преимущество такого способа – он относительно бесплатный, если вы не будете покупать и сжигать дрова специально для того, чтобы из них сделать самодельные удобрения.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать идеальный жареный или запеченный картофель с хрустящей корочкой и почему не следует выбрасывать шелуху от картофеля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!