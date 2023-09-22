На кону 100 мільярдів доларів: користувачі Twitter в опитуванні вирішують, чи нададуть США допомогу Україні

Американський сенатор Ерік Шмітт запитує, чи хочуть його підписники у X (Twitter), аби США надала Україні ще 100 мільярдів доларів допомоги.

Про це він запитав у X (Twitter). Станом на 12:00 (за київським часом) 22 вересня участь у голосуванні взяли близько 135 тисяч користувачів.

"Ви хочете, щоб Конгрес направив Україні додаткові 100 мільярдів доларів протягом наступних 14 місяців?" – запитав сенатор Ерік Шмітт.

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Зазначимо, що станом на зараз до кінця голосування залишилося близько семи годин.

Якщо ви хочете взяти участь у голосуванні та допомогти Сполученим штатам Америки (США) прийняти рішення щодо відправлення додаткової допомоги Україні в розмірі 100 мільярдів доларів – переходьте за посиланням та залишайте свій голос. Крім цього, ви можете поділитися публікацією, аби якомога більше людей проголосувало в опитуванні сенатора.

Нагадаємо, 21 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з ключовими постійними членами Конгресу Сполучених Штатів Америки в Вашингтоні. Зустріч відбулася із спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті, лідером Республіканської партії в Палаті представників Стівом Скалізом, лідером Демократичної партії в Палаті представників Хакімом Джефрісом і іншими конгресменами.