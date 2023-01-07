На Одещині в різдвяну ніч загинули матір з трьома дітьми: подробиці трагедії (фото)

Трагічна подія сталася в Одеській області на Святвечір – під час пожежі в приватному будинку загинула жінка та троє малолітніх дітей. Батько родини з отруєнням потрапив до реанімації.

Як повідомили у Держаній службі з надзвичайних ситуацій, інцидент стався 6 січня близько 20:00 на вулиці Гоголя у селі Білине Подільського району Одеської області. Що стало причиною пожежі – поки невідомо.

Коли рятувальники прибули на виклик, будинок був охоплений полум'ям. Вони чимдуж почали гасити вогонь. Рятувальникам вдалося винести з будинку чоловіка (1991 року народження), його ушпиталили у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння.

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Проте його дружину та трьох малолітніх дітей врятувати не вдалося. У ДСНС повідомили, що загиблій жінці було 32 роки. У пожежі загинули троє хлопчиків: 2018, 2019 та 2020 років народження. Найменший хлопчик був племінником родини.

"Причина пожежі та деталі наразі встановлюються. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 14 рятувальників від ДСНС Одещини", – додали в обласній Службі порятунку.

Нагадаємо, у грудні в Києві п'ятеро людей дивом врятувалися після вибуху газового балона.

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