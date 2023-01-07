На Одесщине в рождественскую ночь погибла мать с тремя детьми: подробности трагедии (фото)

Трагическое событие произошло в Одесской области на Сочельник – во время пожара в частном доме погибла женщина и трое малолетних детей. Отец семьи с отравлением попал в реанимацию.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел 6 января около 20:00 на улице Гоголя в селе Белино Подольского района Одесской области. Что стало причиной пожара – пока неизвестно.

Когда спасатели прибыли по вызову, дом был охвачен пламенем. Они начали тушить огонь. Спасателям удалось вынести из дома мужчину (1991 года рождения), его госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения.

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Однако его жену и троих малолетних детей спасти не удалось. В ГСЧС сообщили, что погибшей женщине было 32 года. В пожаре погибли три мальчика: 2018, 2019 и 2020 годов рождения. Самый маленький мальчик был племянником семьи.

"Причина пожара и детали устанавливаются. Всего было привлечено 2 единицы техники и 14 спасателей от ГСЧС Одесщины", - добавили в областной Службе спасения.

Напомним, в декабре в Киеве пять человек чудом спаслись после взрыва газового баллона.

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