На росії повторно загорівся Ільський нафтопереробний завод: заявили про атаку дронів (відео)

У п'ятницю, 5 травня, на російському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї сталася повторна пожежа. російські ЗМІ пишуть, що НПЗ атакували безпілотники.

У пабліках з'явилося відео чергової пожежі. Заявляється, що працівники НПЗ спочатку почули "свист", а потім звук вибуху.

"Український безпілотник знову атакував НПЗ "Ільський" у Краснодарському краї. Цього разу дрон потрапив у повітряний охолоджувач компресорної станції. За нашими даними, інцидент стався близько 8:40. Після атаки почалася пожежа на площі 60 квадратів, яку швидко вдалося загасити. Утворилася дірка у бетоні. Розбирають завали", – пишуть росіяни у пабліках.

Відео дня

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Нагадаємо, у четвер, 4 травня, російська сторона заявила про атаку українських безпілотників на Ільський НПЗ у Сіверському районі. Повідомлялося, що пожежа охопила резервуар, у якому було 4,5 тисячі кубометрів дизельного пального. Площа вогню становила 400 квадратних метрів.

Згодом росіяни повідомили й про пожежу біля порту Тамань у Краснодарському краї. Там спалахнув резервуар з нафтопродуктами.

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