На россии повторно загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод: заявили об атаке дронов (видео)

В пятницу, 5 мая, на российском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел повторный пожар. российские СМИ пишут, что НПЗ атаковали беспилотники.

В пабликах появилось видео очередного пожара. Заявляется, что работники НПЗ сначала услышали "свист", затем звук взрыва.

"Украинский беспилотник снова атаковал НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. На этот раз дрон попал в воздушный охладитель компрессорной станции. По нашим данным, инцидент произошел около 8:40. После атаки начался пожар на площади 60 квадратов, который быстро удалось потушить. Образовалась дыра в бетоне. Разбирают завалы", – пишут россияне в пабликах.

Видео дня

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Напомним, в четверг, 4 мая, российская сторона заявила об атаке украинских беспилотников на Ильский НПЗ в Северском районе. Сообщалось, что пожар охватил резервуар, в котором находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного горючего. Площадь огня составила 400 квадратных метров.

Впоследствии россияне сообщили о пожаре возле порта Тамань в Краснодарском крае. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами.

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