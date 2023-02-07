На росії триває 'гонка озброєнь': розвідка повідомила про створення ПВК 'Газпромом'

Російський енергетичний монополіст "Газпром нефть" планує створити власну приватну військову компанію. Таким чином на росії ще один політичний гравець приєднується до "гонки озброєнь".

За даними української розвідки, відповідне розпорядження підписав глава уряду рф Михайло Мішустін. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МО.

"Документ встановлює, що засновниками організації буде ПАТ "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі "організації" 70% та "приватна охоронна організація стаф-центр" з часткою 30%", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що уряд рф посилається на закон "про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де зазначено, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Таким чином хочуть виправдати законність створення ПВК.

Водночас розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної "організації" не може бути меншим ніж 50%.

"Таким чином в рф продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина", – додали у ГУР,

Нагадаємо, бізнесмен Євген Пригожин завербував на війну з Україною близько 23 тисяч російських ув'язнених. У Центрі нацспротиву вважають, що масове залучення зеків до кремлівських військ обумовлено тим, що їх смерть спричиняє суттєво менше обурення серед мас.

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