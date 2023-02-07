На России продолжается 'гонка вооружений': разведка сообщила о создании ЧВК 'Газпромом'

Российский энергетический монополист "Газпром нефть" планирует создать свою частную военную компанию. Таким образом, на россии еще один политический игрок присоединяется к "гонке вооружений".

По данным украинской разведки, соответствующее распоряжение подписал глава правительства рф Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МО.

"Документ устанавливает, что учредителями организации будет ПАО "Газпром нефть" с размером доли в уставном капитале "организации" 70% и "частная охранная организация стаф-центр" с долей 30%", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что правительство рф ссылается на закон "о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации". Таким образом, хотят оправдать законность создания ЧВК.

В то же время размер доли такого предприятия в уставном капитале вновь "организации" не может быть меньше 50%.

"Таким образом в рф продолжается "гонка вооружений" среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина", – добавили в ГУР,

Напомним, бизнесмен Евгений Пригожин завербовал на войну с Украиной около 23 тысяч российских заключенных. В Центре нацсопротивления считают, что массовое вовлечение зеков в кремлевские войска обусловлено тем, что их смерть влечет за собой существенно меньшее возмущение среди масс.

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