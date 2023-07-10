На росії застрелили командира корабля, який міг обстрілювати Україну: подробиці

У російському Краснодарі вбили заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. За даними ЗМІ, він міг бути причетний до ракетних ударів по Україні.

За попередніми відомостями, капітана застрелили. Про це повідомили російські ЗМІ.

Росіяни зазначають, що 42-річний Ржицький вирушив о восьмій годині ранку на пробіжку. Нападник підстеріг його біля спорткомплексу "Олімп".

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Невідомий вистрілив чотири рази в спину і груди Ржицькому, після чого зник із місця події. Потерпілий помер на місці від поранень.

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Ржицький був капітаном 2-го рангу та командиром підводного човна "Краснодар". Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що саме він запускав "Калібри" по Україні та може бути причетний до удару по Вінниці.

Мотиви та особа нападника – невідомі.

Нагадаємо, що 14 липня 2022 року росія запустила ракети по центру Вінниці, які потрапили до будівлі з офісними приміщеннями. Внаслідок трагедії загинули 28 людей, серед яких є діти.

Пізніше у Криму оголосили полювання на командира окремого дивізіону підводних човнів ЧФ росії Анатолія Варочкіна. Саме він наказував обстрілювати Вінницю крилатими ракетами.

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