'Перебуваємо напередодні масованої атаки': Гуменюк прокоментувала загрозу нового удару росіян

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк прокоментувала ймовірну нову масовану атаку росіян. За її словами, Збройні сили України фіксують підготовку окупантів до ракетного удару.

За даними українських захисників, масована атака може статися найближчим часом. Про це Гуменюк повідомила під час брифінгу.

Вона зазначила, що після масованого передноворічного обстрілу росіяни завели кораблі на переспорядження.

Також окупанти можуть вдатися до змішаної тактики під час наступного масованого обстрілу. Йдеться про використання ракет та безпілотників.

"Після переспорядження, після масованої ракетної атаки, ворог, як правило, використовує 10-12 або 14 днів, можемо говорити, що ми якраз перебуваємо напередодні повторення такої масованої атаки", – вказала Гуменюк.

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Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що росіяни мають запас високоточних ракет ще на 2-3 масованих удари. ГУР вдалося дізнатися, що через західні санкції росія відчуває дефіцит боєприпасів, проте намагається домовитися про постачання ракет з-за кордону.

Нагадаємо, росія могла накопичити технології та мікрочіпи для створення високоточних ракет за кілька років до повномасштабного вторгнення. На ці дії рф могла піти через запроваджені проти неї санкції.

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