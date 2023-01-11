'Находимся накануне массированной атаки': Гуменюк прокомментировала угрозу нового удара россиян

Представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк прокомментировала вероятную новую массированную атаку россиян. По ее словам, Вооруженные силы Украины фиксируют подготовку оккупантов к ракетному удару.

По данным украинских защитников, массированная атака может произойти в ближайшее время. Об этом Гуменюк сообщила на брифинге.

Она отметила, что после массированного предновогоднего обстрела россияне завели корабли на переснаряжение.

Также оккупанты могут прибегнуть к смешанной тактике во время последующего массированного обстрела. Речь идет об использовании ракет и беспилотников.

"После переснаряжения, после массированной ракетной атаки, враг, как правило, использует 10-12 или 14 дней, можем говорить, что мы как раз накануне повторения такой массированной атаки", – указала Гуменюк.

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Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что россияне имеют запас высокоточных ракет еще на 2-3 массированных удара. ГУР удалось узнать, что из-за западных санкций россия испытывает дефицит боеприпасов, однако пытается договориться о поставках ракет из-за границы.

Напомним, россия могла накопить технологии и микрочипы для создания высокоточных ракет за несколько лет до полномасштабного вторжения. На эти действия рф могла пойти из-за введенных против нее санкций.

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