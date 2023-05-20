Нашатирний спирт та солона вода: як боротись з морквяною мухою

Позбутися від морквяної мухи доволі складно – вона дуже витривала та небезпечна. UaPortal підкаже методи, які допоможуть її побороти.

Як боротися з морквяною мухою

Цей шкідник не любить цибулю. Тому висаджуйте її поряд із морквою. Також, можете висадити поблизу моркви чорнобривці та календулу – вони також ефективно відлякують шкідника.

Також не варто занадто рясно поливати моркву – шкідник дуже любить вологу.

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Методи боротьби з морквяною мухою

Нашатирний спирт.

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Візьміть 2 столові ложки нашатирного спирту та розчиніть його у 10 літрах води та поливайте нею грядки. Морквяну муху відлякує запах аміаку.

Цибулиння.

При появі на моркві першого листя, приготуйте розчин з цибулі. Візьміть 500 гр цибулиння та залийте його 5 літрами окропу. Залиште на два дні та процідіть. Обприскуйте грядки розчином, а цибулиння розкладіть між ними.

Солона вода

Візьміть 2 ст ложки води та розчиніть у 10 літрах води. Поливайте розчином грядки двічі з інтервалом у 10 днів.

Зола

Візьміть 400 гр деревної золи та залийте її літром окропу і залиште на добу. Потім розбавте розчин 10 літрами води. Поливайте отриманим засобом грядки.

Нагадаємо, ми вже писали, чому морква виростає рогатою та кострубатою.

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