Нашатырный спирт и соленая вода: как бороться с морковной мухой

Избавиться от морковной мухи довольно сложно – она очень вынослива и опасна. UaPortal подскажет методы, которые помогут ей побороть.

Как бороться с морковной мухой

Этот вредитель не любит лук. Поэтому высаживайте его рядом с морковью. Также можете высадить вблизи моркови бархатцы и календулу – они также эффективно отпугивают вредителя.

Также не стоит слишком обильно поливать морковь – вредитель очень любит влагу.

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Методы борьбы с морковной мухой

Нашатырный спирт.

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Возьмите 2 столовые ложки нашатырного спирта и растворите в 10 литрах воды и поливайте ею грядки. Морковную муху отпугивает запах аммиака.

Лук

При появлении на моркови первых листьев, приготовьте раствор из лука. Возьмите 500 гр луковой шелухи и залейте его 5 литрами кипятка. Оставьте на два дня и процедите. Опрыскивайте грядки раствором, а луковицу разложите между ними.

Соленая вода

Возьмите 2 ст. ложки воды и растворите в 10 литрах воды. Поливайте раствором грядки дважды с интервалом в 10 дней.

Зола

Возьмите 400 г древесной золы и залейте ее литром кипятка и оставьте в сутки. Затем разбавьте раствор 10 л воды. Поливайте полученным средством грядки.

Напомним, мы уже писали, почему морковь произрастает рогатой и корявой.

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