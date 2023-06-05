Нацбанк пояснив з кого збиратимуть дані про всі карткові платежі

Національний банк України оголосив, що не буде збирати дані про всі платежі фізичних осіб. Зауваження пресслужби НБУ вказують на те, що ця інформація стосується виключно юридичних осіб та підприємців.

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У Національному банку пояснили, що з метою посилення нагляду з грудня 2022 року регулятор регулярно отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів про суб'єктів господарської діяльності та надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які використовують банківські послуги в сфері електронної комерції.

"Національний банк надіслав лист-нагадування № 25-0005/38228 банкам з метою звернути їхню увагу на необхідність своєчасного та точного надання інформації відповідно до попередніх вимог. Цей уточнюючий лист був неправильно і провокативно інтерпретований підсанкційним проросійським ресурсом "Страна.юа"", – підкреслили у НБУ.

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Національний банк використовує зазначену інформацію виключно для наглядових цілей, щоб зміцнити контроль за дотриманням банками вимог українського законодавства.

Аналіз цієї узагальненої інформації дозволив Національному банку виявити проблеми, пов'язані з використанням банківських послуг, зокрема в галузі електронної комерції, для обслуговування тіньового ринку, зокрема нелегального грального бізнесу.

Наразі Національний банк продовжує перевіряти кілька банків та небанківських фінансових установ, чи дотримуються вони законодавства України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення, а також у сфері платіжного законодавства.

"За оцінками Міністерства фінансів України, такі заходи значно збільшили податкові надходження до бюджету. За перші п'ять місяців 2023 року до бюджету було перераховано 2,3 млрд грн за організацію азартних ігор, порівняно з 731 млн грн протягом усього 2022 року (з яких 220 млн грн надійшли в грудні, з моменту початку посиленого нагляду з боку НБУ), та 205 млн грн у 2021 році", – повідомили в Національному банку.

Нагадаємо, 21 травня Національний банк України викарбував нові монети, присвячені Силам ЗСУ. Їхній номінал 10 гривень і вони будуть обіговими.

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