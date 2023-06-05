Нацбанк объяснил с кого будут собирать данные обо всех карточных платежах

Национальный банк Украины объявил, что не будет собирать данные обо всех платежах физических лиц. Замечания пресс-службы НБУ указывают на то, что эта информация касается исключительно юридических лиц и предпринимателей.

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В Национальном банке пояснили, что с целью усиления надзора с декабря 2022 регулятор регулярно получает обобщенную информацию от банков-эквайров о субъектах хозяйственной деятельности и предоставлятелей платежных услуг – юридических лиц, которые используют банковские услуги в сфере электронной коммерции.

"Национальный банк направил письмо-напоминание № 25-0005/38228 банкам с целью обратить их внимание на необходимость своевременного и точного предоставления информации в соответствии с предыдущими требованиями. Это уточняющее письмо было неправильно и провокативно интерпретировано подсанкционным пророссийским ресурсом "Страна.юа"", – подчеркнули в НБУ.

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Национальный банк использует указанную информацию исключительно для надзорных целей, чтобы укрепить контроль соблюдения банками требований украинского законодательства.

Анализ этой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблемы, связанные с использованием банковских услуг, в частности в области электронной коммерции, для обслуживания теневого рынка, в частности, нелегального игорного бизнеса.

Национальный банк продолжает проверять несколько банков и небанковских финансовых учреждений, соблюдают ли они законодательство Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также в сфере платежного законодательства.

"По оценкам Министерства финансов Украины, такие меры значительно увеличили налоговые поступления в бюджет. За первые пять месяцев 2023 года в бюджет было перечислено 2,3 млрд грн за организацию азартных игр, по сравнению с 731 млн грн в течение всего 2022 (из которых 220 млн грн поступило в декабре, с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), и 205 млн грн в 2021 году", – сообщили в Национальном банке.

Напомним, 21 мая Национальный банк Украины отчеканил новые монеты, посвященные Силам ВСУ. Их номинал 10 гривен, и они будут оборотными.

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