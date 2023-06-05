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Экономика

Нацбанк объяснил с кого будут собирать данные обо всех карточных платежах

Игорь Романько

Нацбанк не будет собирать данные обо всех платежах физических лиц

Национальный банк Украины объявил, что не будет собирать данные обо всех платежах физических лиц. Замечания пресс-службы НБУ указывают на то, что эта информация касается исключительно юридических лиц и предпринимателей.

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В Национальном банке пояснили, что с целью усиления надзора с декабря 2022 регулятор регулярно получает обобщенную информацию от банков-эквайров о субъектах хозяйственной деятельности и предоставлятелей платежных услуг – юридических лиц, которые используют банковские услуги в сфере электронной коммерции.

"Национальный банк направил письмо-напоминание № 25-0005/38228 банкам с целью обратить их внимание на необходимость своевременного и точного предоставления информации в соответствии с предыдущими требованиями. Это уточняющее письмо было неправильно и провокативно интерпретировано подсанкционным пророссийским ресурсом "Страна.юа"", – подчеркнули в НБУ.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно для надзорных целей, чтобы укрепить контроль соблюдения банками требований украинского законодательства.

Анализ этой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблемы, связанные с использованием банковских услуг, в частности в области электронной коммерции, для обслуживания теневого рынка, в частности, нелегального игорного бизнеса.

Национальный банк продолжает проверять несколько банков и небанковских финансовых учреждений, соблюдают ли они законодательство Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также в сфере платежного законодательства.

"По оценкам Министерства финансов Украины, такие меры значительно увеличили налоговые поступления в бюджет. За первые пять месяцев 2023 года в бюджет было перечислено 2,3 млрд грн за организацию азартных игр, по сравнению с 731 млн грн в течение всего 2022 (из которых 220 млн грн поступило в декабре, с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), и 205 млн грн в 2021 году", – сообщили в Национальном банке.

Напомним, 21 мая Национальный банк Украины отчеканил новые монеты, посвященные Силам ВСУ. Их номинал 10 гривен, и они будут оборотными.

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Экономика