Названо 3 основні помилки при зарядці смартфона, які щоденно "вбивають" батарею

Батарея є однією з головних складових вашого смартфона, тому важливо бути особливо обережним та уважним у відношенні до неї. На жаль, багато користувачів не усвідомлюють, що своїми діями вони можуть скоротити термін її життєдіяльності.

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У цій статті ми розглянемо 3 найпоширеніші помилки, які люди допускають при зарядці своїх смартфонів і як їх уникнути. Внесення змін у свої звички може допомогти не лише продовжити термін служби батареї та прискорити зарядку смартфона, але й захистити пристрій від можливих пошкоджень.

Не рекомендується заряджати смартфон неоригінальною зарядкою

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Це може призвести до пошкодження батареї та інших проблем. Неоригінальні зарядки можуть недостатньо забезпечувати потрібну напругу та струм для зарядки, що може призвести до перегріву, поганої зарядки або навіть загоряння пристрою. Крім того, використання неоригінальної зарядки може порушити гарантійні зобов'язання та унеможливити ремонт або заміну батареї в разі несправностей, викликаних неякісним зарядним пристроєм.

Для безпечної та надійної зарядки рекомендується використовувати лише "рідні" зарядні пристрої, які рекомендовані виробником телефону. Це дозволить уникнути можливих проблем і зберегти функціональність телефону на тривалий час.

Не слід залишати смартфон на зарядці на всю ніч

Це може призвести до зниження продуктивності акумулятора та загальної тривалості його життя. Навіть якщо багато з сучасних гаджетів автоматично зупиняють зарядку після досягнення 100% заряду, з плином часу заряд акумулятора може знижуватися до 99% і зарядка почнеться знову.

Якщо ви все ж бажаєте залишати свій смартфон на зарядці на ніч, рекомендується встановити спеціальні програми, які автоматично зупинятимуть зарядку після досягнення певного рівня заряду акумулятора. Такі програми допоможуть зберегти продуктивність акумулятора.

Не варто заряджати смартфон до 100% і розряджати до 0%

Рекомендується уникати повного заряду та розряду смартфона до кінця. Сучасні літій-іонні батареї, що використовуються в більшості смартфонів, мають обмеження щодо кількості циклів зарядки/розрядки та часу зберігання заряду, тому сильне використання може скоротити термін служби батареї.

Краще заряджати телефон, коли він досягне 20-30% заряду і відключати зарядку при досягненні 80-90% заряду. Це може допомогти продовжити життя батареї.

Також існує альтернативна тактика зарядки "50-70", яка полягає в тому, щоб не дозволяти заряду акумулятора опускатися нижче 50% і не заряджати його більше, ніж до 70%. Цей підхід може продовжити термін служби акумулятора майже вдвічі.

Якщо батарея на вашому смартфоні швидко розряджається і не вистачає на довше, ніж один день, то можна випробувати калібрування, особливо, якщо ви ніколи не робили цього раніше.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати. Раніше ми писали про одну маленьку хитрість, яка допоможе зарядити смартфон значно швидше та як врятувати кабель смартфона від поломки.

Якщо на гаджеті з'явились подряпини та затертості, то відполірувати екран смартфона або планшета легко, але робити це слід обережно, щоб не пошкодити його. Позбутись подряпин на екрані смартфона можна легко за допомогою зубної пасти.

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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