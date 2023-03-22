Названы 3 основные ошибки при зарядке смартфона, которые ежедневно "убивают" батарею

Батарея является одной из главных составляющих вашего смартфона, поэтому важно быть особенно аккуратным и внимательным по отношению к ней. К сожалению, многие пользователи не осознают, что своими действиями они могут сократить срок ее жизнедеятельности.

Читайте также: Как делать качественные фото даже на плохую камеру бюджетного смартфона

В этой статье мы рассмотрим 3 самых распространенных ошибки, которые люди допускают при зарядке своих смартфонов и как их избежать. Внесение изменений в привычки может помочь не только продлить срок службы батареи и ускорить зарядку смартфона, но и защитить устройство от возможных повреждений.

Не рекомендуется заряжать смартфон неоригинальной зарядкой

Видео дня

Это может привести к повреждению батареи и другим проблемам. Неоригинальные зарядки могут недостаточно обеспечивать требуемое напряжение и ток для зарядки, что может привести к перегреву, плохой зарядке или даже возгоранию устройства. Кроме того, использование неоригинальной зарядки может нарушить гарантийные обязательства и сделать невозможным ремонт или замену батареи в случае неисправностей, вызванных некачественным зарядным устройством.

Для безопасной и надежной зарядки рекомендуется использовать только "родные" зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Это позволит избежать возможных проблем и сохранить функциональность телефона на длительное время.

Не следует оставлять смартфон на зарядке на всю ночь

Это может привести к снижению производительности аккумулятора и общей продолжительности его жизни. Даже если многие современные гаджеты автоматически останавливают зарядку после достижения 100% заряда, с течением времени заряд аккумулятора может снижаться до 99% и зарядка начнется снова.

Если вы все же хотите оставлять свой смартфон на зарядке на ночь, рекомендуется установить специальные приложения, которые будут автоматически останавливать зарядку после достижения определенного уровня заряда аккумулятора. Такие приложения помогут сохранить производительность аккумулятора.

Не стоит заряжать смартфон до 100% и разряжать до 0%

Рекомендуется избегать полного заряда и разряда смартфона до конца. Современные литий-ионные батареи, используемые в большинстве смартфонов, имеют ограничение количества циклов зарядки/разрядки и времени хранения заряда, поэтому сильное использование может сократить срок службы батареи.

Лучше заряжать телефон, когда он достигнет 20-30% заряда и отключает зарядку при достижении 80-90% заряда. Это может помочь продлить жизнь батареи.

Также существует альтернативная тактика зарядки "50-70", которая заключается в том, чтобы не разрешать заряду аккумулятора опускаться ниже 50% и не заряжать его больше, чем до 70%. Этот подход может продлить срок службы аккумулятора почти вдвое.

Если батарея на вашем смартфоне быстро разряжается и не хватает на дольше одного дня, то можно испытать калибровку, особенно, если вы никогда не делали этого раньше.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

Если на гаджете появились царапины и затертости, отполировать экран смартфона или планшета легко, но делать это следует осторожно, чтобы не повредить его. Избавиться от царапин на экране смартфона можно легко с помощью зубной пасты.

Аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!