Названо найгірших свекрух за знаком зодіаку: лізуть не у свої справи і мучать претензіями

Буває, що стосунки невісток зі свекрухами складаються непросто. За словами астрологів, частково це пов'язано зі знаком зодіаку: дата народження дуже впливає на характер людини, визначаючи як позитивні, так і негативні риси.

Так, найгіршими свекрухами вважають Раків, Левів та Овнів. Читайте детальніше!

Рак

Свекруха-Рак здається веселою, доброю та усміхненою з першого погляду, але насправді обожнює будувати підступи за спиною. Вона постійно підозрюватиме невістку у всіх гріхах, навіюватиме синові, що він гідний кращого варіанту і лізтиме з порадами, коли про це не просять. Такі свекрухи ображаються через дрібниці і пам'ятають усі дрібниці, якими можуть "вколоти". З ними краще тримати дистанцію.

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Лев

Якщо у вас свекруха-Лев, яка іноді кидає на вас несхвальні погляди, не забувайте частіше робити їй компліменти. Уродженці цього знаку люблять бути в центрі уваги, а слова подяки важливі для них і змушують відчувати, що їх цінують. Це дозволить трохи знизити градус напруги, якого при такому розкладі у стосунках свекрухи та невістки не уникнути. Леви мучитимуть обраницю сина постійними претензіями, розповідаючи, як робити правильно, і можуть приходити в гості щодня, щоб навчати молодих життя.

Овен

Свекрухи-Овни будуть із задоволенням няньчитися з онуками, але до невістки завжди буде низка питань. Уродженці цього знаку впевнені, що тільки вони знають, як правильно жити. Вони постійно сунутимуть носа у всі справи сім'ї і вноситимуть розбрат навіть через дрібниці. Такі свекрухи ніколи не визнають своїх помилок і відстоюватимуть свою думку, чого б це не коштувало. Овни можуть влаштувати скандал через дрібниці і не пошкодують про це.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.