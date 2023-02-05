Названо найщасливіші дні тижня для всіх знаків зодіаку: мрії можуть здійснитися

Багато хто помічав, що деякі дні тижня є для них "магічними" – все виходить легко і вдало, переговори йдуть успішно, а фінансове становище тільки покращується. За словами астрологів, це не випадковість.

Так, кожен знак зодіаку має день тижня, коли зірки на його боці. Це ідеальний час для планування, зміни роботи, переїзду, важливих зустрічей та урочистих заходів, Читайте, який день є вдалим для вас!

Овен – вівторок: у цей день виходитиме все, за що б не бралися.

Телець – п'ятниця: особливо вдалий день для вирішення фінансових питань.

Близнюки – середа: найкращий час, щоб здійснити мрії.

Рак – понеділок: час, коли розум переважає емоції, всі рішення виявляються правильними.

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Лев – неділя: день, коли Леви будуть у центрі уваги та зможуть показати все, на що здатні.

Діва – середа: насичений день, коли все йтиме за планом, без жодних труднощів, а всі складні питання вирішаться самі собою.

Терези – п'ятниця: найкращий день для урочистостей, подорожей та ділових переговорів, все вийде.

Скорпіон – понеділок: удача цього дня не відступить від Скорпіонів ні на мить.

Стрілець – четвер: найкращий час, щоб реалізувати давно задумане, інтуїція працюватиме на максимум, що дозволить уникнути помилок.

Водолій та Козеріг – субота: обидва знаки мають схожі риси, і саме цей день дозволяє їм розкрити весь свій потенціал.

Риби - четвер: це день, коли Риби почуваються переможцями, і не випадково, у них виходить все.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.