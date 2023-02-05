Названы самые удачные дни недели для всех знаков зодиака: мечты могут сбыться

Многие замечали, что некоторые дни недели являются для них "магическими" – все получается легко и удачно, переговоры идут успешно, а финансовое положение только улучшается. По словам астрологов, это не случайность.

Так, у каждого знака зодиака есть день недели, когда звезды на его стороне. Это идеальное время для планирования, смены работы, переезда, важных встреч и торжественных мероприятий, Читайте, какой день является удачным для вас!

Овен – вторник: в этот день будет получаться все, за что бы не брались.

Телец – пятница: особенно удачный день для решения финансовых вопросов.

Близнецы – среда: лучшее время, чтобы реализовать мечты.

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Рак – понедельник: время, когда разум преобладает над эмоциями, все решения оказываются правильными.

Лев – воскресенье: день, когда Львы будут в центре внимания и смогут показать все, на что способны.

Дева – среда: насыщенный день, когда все будет идти по плану, без каких-либо трудностей, а все сложные вопросы решатся сами собой.

Весы – пятница: лучший день для торжеств, путешествий и деловых переговоров, все получится.

Скорпион – понедельник: удача в этот день не отступит от Скорпионов ни на миг.

Стрелец – четверг: лучшее время, чтобы реализовать давно задуманное, интуиция будет работать на максимум, что позволит избежать ошибок.

Водолей и Козерог – суббота: оба знака имеют схожие черты, и именно этот день позволяет им раскрыть весь свой потенциал.

Рыбы – четверг: это день, когда Рыбы чувствуют себя победителями, и не случайно, у них получается все.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.