Названо найбільш сприятливі і небезпечні дні у березні 2023: коли підстерігатиме небезпека

Березень 2023 року принесе багато змін усім уродженцям зодіакального кола – початок весни завжди дарує багато позитивних емоцій та мотивації підкорювати нові висоти. Однак при плануванні важливих справ, великих покупок, зміни роботи або укладання контрактів варто врахувати поради астрологів.

Так, у березні буде низка вдалих та несприятливих днів. Це пов'язано з впливом планет, які можуть сприяти у вирішенні питань, або створювати перешкоди і підкидати проблем.

Найсприятливішими будуть 1, 2, 6, 8, 9, 13, 22, 24, 27, 28, 30 березня. Це найкращий час, щоб здійснити переїзд, знайти нову роботу, відвідати лікаря або зробити покупку, яку давно мріяли. Усі починання у ці дні будуть успішними та принесуть великі гроші у майбутньому. Інтуїція підкаже, що робити і куди рухатися, варто лише дослухатися до свого шостого почуття.

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7, 17, 21 березня навпаки будуть найнебезпечнішими – підвищений ризик НП, аварій, конфліктів та інших неприємностей. Не варто у ці дні вирушати в дорогу, торкатися вирішення фінансових питань або з'ясовувати стосунки. Все піде не так, як планувалося – гарантовано не лише зіпсований настрій, а й фінансові втрати.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.