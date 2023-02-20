Названы самые удачные и неблагоприятные дни в марте 2023: когда будет подстерегать опасность

Март 2023 года принесет много перемен всем уроженцам зодиакального круга – начало весны всегда дарит много положительных эмоций и мотивации покорять новые высоты. Однако при планировании важных дел, крупных покупок, смены работы или заключения контрактов стоит учесть советы астрологов.

Так, в марте будет ряд удачных и неблагоприятных дней. Это связано с влиянием планет, которые могут либо способствовать в решении вопросов, либо создавать препятствия и подбрасывать проблем.

Самыми благоприятными будут 1, 2, 6, 8, 9, 13, 22, 24, 27, 28, 30 марта. Это лучшее время, чтобы совершить переезд, найти новую работу, посетить врача или сделать покупку, о которой давно мечтали. Все начинания в эти дни будут успешными и принесут большие деньги в будущем. Интуиция подскажет, что делать и куда двигаться, стоит только прислушаться к своему шестому чувству.

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7, 17, 21 марта наоборот будут самыми опасными – повышен риск ЧП, аварий, конфликтов и других неприятностей. Не стоит в эти дни отправляться в путь, затрагивать решение финансовых вопросов или выяснять отношения. Все пойдет не так, как планировалось – гарантировано не только испорченное настроение, но финансовые потери.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.