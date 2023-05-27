Названо три знаки зодіаку серед чоловіків, які не поспішають одружитися: впевнені, що шлюб не для них

Деякі чоловіки не поспішають одружуватися – вони надають перевагу короткостроковим стосункам і не хочуть пов'язувати себе жодними обов'язками. Їх зовсім не турбує чужа думка, адже у пріоритеті для них зовсім інші речі.

За словами астрологів, жінкам доведеться дуже довго чекати на пропозиції руки і серця від Овнів, Близнюків і Водоліїв. Ось у чому причина!

Овен

Чоловіки-Овни надто імпульсивні і важко знаходять свою людину. Вони не довіряють жінкам і постійно підозрюватимуть обраницю у зрадах, що негативно позначається на стосунках. Вони також вважають, що потрібно багато чому навчитися, перш ніж одружитися. На першому місці в Овнів кар'єра, гроші та друзі, шлюб вони відкладають надовго.

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Близнюки

Близнюки люблять гострі відчуття і потребують нових вражень. У шлюбі їм буде нудно, тому уродженці знаку віддають перевагу бурхливим романам, які закінчуються так швидко, як почалися. Навіть якщо вони вступлять у довгострокові стосунки, то все одно можуть піти на зраду. Близнюки – дуже мінливі особистості, які й самі не знають чого хочуть від життя. Вони впевнені лише в одному: шлюб не для них, у молодості – так точно.

Водолій

Чоловіки-Водолії дуже недовірливі та волелюбні. Уродженцям цього знаку непросто впустити когось у своє найближче оточення, більше того, вони можуть бути соціофобами. Водолії цінують свою свободу і можливість вирушити куди завгодно за найменшого бажання, тому шлюб здається їм "кліткою", яка зажене їх у безвихідь.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.