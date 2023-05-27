Названы три знака зодиака среди мужчин, которые не спешат жениться: уверены, что брак не для них

Некоторые мужчины не торопятся вступать в брак – они предпочитают краткосрочные отношения и не хотят связывать себя никакими обязанностями. Их совершенно не беспокоит чужое мнение, ведь в приоритете для них совершенно другие вещи.

По словам астрологов, женщинам придется очень долго ждать предложения руки и сердца от Овнов, Близнецов и Водолеев. Вот в чем причина!

Овен

Мужчины-Овны слишком импульсивны и с трудом находят своего человека. Они не доверяют женщинам и будут постоянно подозревать избранницу в изменах, что негативно сказывается на отношениях. Они также считают, что нужно многому научиться, прежде чем жениться. На первом месте в Овнов карьера, деньги и друзья, брак они откладывают надолго.

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Близнецы

Близнецы любят острые ощущения и нуждаются в новых впечатлениях. В браке им будет скучно, поэтому уроженцы знака предпочитают бурные романы, которые заканчиваются так быстро, как начались.. Даже если они вступят в долгосрочные отношения, то все равно могут пойти на измену. Близнецы – очень переменчивые личности, которые и сами не знают, чего хотят от жизни. Они уверены только в одном: брак не для них, в молодости – так точно.

Водолей

Мужчины-Водолеи очень недоверчивые и свободолюбивые. Уроженцам этого знака непросто впустить кого-то в свое ближайшее окружение, более того – они могут быть социофобами. Водолеи ценят свою свободу и возможность отправиться куда угодно при малейшем желании, поэтому брак кажется им "клеткой", которая загонит их в безысходность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.