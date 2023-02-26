Названо знаки зодіаку, які найменше піклуються про здоров'я: вони будуть про це шкодувати

Деякі всіляко уникають візитів до лікарів і тягнуть час до останнього, навіть якщо проблеми зі здоров'ям вже дали про себе знати. За словами астрологів, це пояснюється частково знаком зодіакального кола.

Так, найменше про власне здоров'я піклуються Водолії, Стрільці та Близнюки. Вони дуже амбітні, багато працюють і ставлять собі високі цілі, але забувають, що профілактичні огляди в деяких випадках навіть можуть врятувати життя.

Водолій

Уродженці цього знаку дуже імпульсивні та безтурботні. Вони терпіти не можуть графіків, планів, зобов'язань, тому їх лякає сама думка, що лікарів потрібно відвідувати не лише у випадку хвороби, а й для профілактики. Водолії, навіть якщо захворіють, вважають, що все минеться, і часто відмовляються пити ліки. Якось це може зіграти з ними поганий жарт, і вони потраплять до лікарні.

Відео дня

Стрілець

Стрільці кожен день проживають так, наче він останній. У них дуже насичене життя, багато планів, зустрічей, знайомств, подорожей, за якими немає часу на здоров'я. Крім того, народжені під цим знаком страждають від перфекціонізму, намагаються зробити все найкраще і можуть працювати 24 на 7. Але це виснажує їхній організм і може стати причиною хвороб.

Близнюки

Близнюки уникають візитів до лікаря через свої дитячі страхи – білі халати буквально викликають у них паніку. Тому уродженці знаку вважають за краще в разі потреби займатися самолікуванням: вони шукають інформацію про хворобу в інтернеті, самі собі призначають ліки та чекають на диво. Такий безвідповідальний підхід загрожує їм великими проблемами – вони можуть потрапити до лікарні не на тиждень і сповна відчути всі свої помилки.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.