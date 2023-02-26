Названы знаки зодиака, которые меньше всего заботятся о здоровье: они будут об этом жалеть

Некоторые всячески избегают визитов к врачам и тянут время до последнего, даже если проблемы со здоровьем уже дали о себе знать. По словам астрологов, отчасти это объясняется знаком зодиакального круга.

Так, меньше всего о собственном здоровье заботятся Водолеи, Стрельцы и Близнецы. Они очень амбициозные, много работают и ставят себе высокие цели, но забывают, что профилактические осмотры в некоторых случаях даже могут спасти жизнь.

Водолей

Уроженцы этого знака очень импульсивные и беззаботные. Они терпеть не могут графиков, планов, обязательств, поэтому их пугает сама мысль о том, что врачей нужно посещать не только в случае болезни, но и для профилактики. Водолеи, даже если заболеют, считают, что все пройдет само, и часто отказываются пить лекарства. Однажды это может сыграть с ними плохую шутку, и они попадут в больницу.

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Стрелец

Стрельцы каждый день проживают так, как будто он последний. У них очень насыщенная жизнь, много планов, встреч, знакомств, путешествий, за которыми не находится времени на здоровье. Кроме того, рожденные под этим знаком страдают от перфекционизма, стараются сделать все наилучше и могут работать 24 на 7. Но это изматывает их организм и может стать причиной болезней.

Близнецы

Близнецы избегают визитов к врачу из-за своих детских страхов – белые халаты буквально вызывают у них панику. Поэтому уроженцы знака предпочитают в случае необходимости заниматься самолечением: они ищут информацию о болезни в интернете, сами себе назначают лекарства и ждут чуда. Такой безответственный подход грозит им большими проблемами – они могут попасть в больницу не на одну неделю и сполна почувствовать все свои ошибки.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.