Не пережили цю ніч: аеророзвідники з ''Кондору'' навідалися на позицію російських терористів (відео)

Перша президентська бригада "Буревій" продовжує успішно виконувати бойові завдання на сході України. Днями розвідники "Кондору" навідалися на FPV-позицію окупантів

FPV-екіпаж роти аеророзвідки "Кондор" завдяки здобутим розвідданим зумів виявити та атакувати FPV-позицію російських військ. Ця зустріч для ворожих солдатів стала фатальною, повідомили у бригаді.

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Воїни зазначили, що FPV-екіпаж батальйону "Хорив" провів вдалу операцію з атаки польового складу боєприпасів противника. В результаті було знищено одноразові гранатомети та постріли до ПТУРів, чим значно зменшено можливості ворожої піхоти вести вогонь по українських позиціях.

БрОП «Буревій» ліквідує ворожих дронщинків. Джерело: t.me/ngu_3027

БрОП «Буревій» ліквідує ворожих дронщинків. Джерело: t.me/ngu_3027

БрОП «Буревій» ліквідує ворожих дронщинків. Джерело: t.me/ngu_3027

БрОП «Буревій» ліквідує ворожих дронщинків. Джерело: t.me/ngu_3027

БрОП «Буревій» ліквідує ворожих дронщинків. Джерело: t.me/ngu_3027

"Буревій" не дає ворогу спокою: ці успішні дії бійців "Буревію" в черговий раз демонструють їхню високу майстерність, бойовий дух та рішучість у боротьбі з російським агресором.

Нагадаємо, днями Чорні Запорожці ефектно підірвали дорогий російський танк "Прорив".

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