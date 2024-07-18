Не пережили эту ночь: аэроразведчики из "Кондора" посетили позицию российских террористов (видео)
Первая президентская бригада "Буревий" продолжает успешно выполнять боевые задания на востоке Украины. На днях разведчики "Кондора" посетили FPV-позицию оккупантов.
FPV-экипаж роты аэроразведки "Кондор" благодаря полученным разведданным сумел выявить и атаковать FPV-позицию российских войск. Эта встреча для вражеских солдат стала роковой, сообщили в бригаде.
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Воины отметили, что FPV-экипаж батальона "Хорыв" провел удачную операцию по атаке полевого состава боеприпасов противника. В результате были уничтожены одноразовые гранатометы и выстрелы к ПТУР, чем значительно уменьшены возможности вражеской пехоты вести огонь по украинским позициям.
"Буревий" не дает врагу покоя: эти успешные действия бойцов "Буревий" в очередной раз демонстрируют их высокое мастерство, боевой дух и решительность в борьбе с российским агрессором.
Напомним, на днях Черные Запорожцы эффектно взорвали дорогостоящий российский танк "Прорыв".
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