Не доведеться виливати: Чи можна врятувати суп, що прокис за ніч

Залишили суп на ніч без холодильника? Ймовірно, вранці вас чекатиме неприємне відкриття – суп може скиснути і стати непридатним для споживання. Проте, існують способи врятувати таку ситуацію.

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Давайте розглянемо, як можна діяти, якщо суп скис, і як можна врятувати кислий бульйон. Виявляється, є кілька лайфхаків, які можуть допомогти. Але спочатку варто зрозуміти, як пізнати, що суп псується.

Як впізнати, що суп зіпсувався

Не всі знають, як виглядає кислий суп. Зазвичай можна зрозуміти ситуацію при першому огляді. Основні ознаки скислого супу наступні:

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Якщо бульйон став густим і липким, він став небезпечним для здоров'я. Така консистенція свідчить про наявність шкідливих бактерій; Якщо суп піниться, краще його відкинути. Піна може бути апетитною лише в пиві; Якщо бульйон став помутнілим і вода виглядає брудною, це означає, що він зіпсувався. Відновити його вже неможливо і це може бути небезпечно; Якщо суп почав "шуміти" або "шелестіти", він не придатний для споживання. Цей характерний звук важко сплутати з чимось іншим. Якщо ви сумніваєтеся і не знаєте, що робити, якщо суп почав пінитися, замисліться над своїм здоров'ям. Суп, який "шелестить" при руху каструлі, може бути небезпечною отрутою; Якщо суп випромінює неприємний запах і став помутнілим, краще не ризикувати. Можна замінити його і не нав'язувати небезпеку. Але якщо ви залишили каструлю без холодильника на ніч, і перша страва має легкий кислинковий присмак, ви можете спробувати її врятувати.

Що робити, якщо суп скис

Спочатку треба прокип'ятити "підозрілий" суп. Під час нагрівання всі сумніви розвіються. Як впізнати, що суп зіпсувався, після того, як його прокип'ятити? Просто нюхайте його, але будьте обережні, щоб не обпектися.

Якщо блюдо, яке ви нагріли, вже небезпечне, то воно матиме неприємний запах. Якщо після п'яти хвилин кипіння кислуватий запах не зникає, без сумнівів краще відмовитися від нього.

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Як врятувати кислий бульйон і суп

Спробуйте додати до супу приправи, такі як перець, каррі, лавровий лист або інші ароматичні спеції. Свіжонаріблена зелень також може врятувати ситуацію, знищивши кислий аромат. Можна також додати в суп часник – сухий або свіжий.

Як врятувати кислий суп за допомогою соди Якщо ви вирішили ризикувати і спробувати врятувати суп за будь-яку ціну, спробуйте додати соду. Потрібно додати щіпку соди. Варто прокип'ятити суп з содою лише тоді, коли він ще не почав "шелестіти" і не випромінює неприємний запах.

Сода може допомогти врятувати суп, який трохи зіпсувався. Але перед тим, як їсти таке "відновлене" блюдо, знову його понюхайте. Якщо у вас є хоча б найменші сумніви, краще не ризикувати.

Чи можна їсти м'ясо з кислого супу Часто трапляється, що суп скис за ніч – що робити з м'ясом в такому випадку? Не варто намагатися врятувати кістки або шматочки свинини або курячі ніжки. Будь-яке м'ясо в скислому супі – небезпечна пастка для бактерій. Не намагайтеся промивати і перепікати м'ясо. Просто викиньте його і не ризикуйте, це дуже небезпечно.

Якщо ви споживаєте кислий суп, ви ризикуєте серйозним отруєнням, діареєю, блювотою і навіть потрапити в лікарню. Тому не варто ризикувати, намагаючись врятувати блюдо, яке зіпсувалося і має неприємний запах. Здоров'я набагато важливіше за будь-яку їжу.

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