Далеко не всі користувачі знають про це: Де знайти приховані функції та налаштування Instagram

У всесвіті соціальних мереж Instagram володіє головною позицією серед користувачів і виконує функцію не тільки платформи для візуального обміну та спілкування, але й потенційного джерела численних можливостей, які залишаються маловивченими.

У статті на сайті 24tv.ua розглянули кілька прихованих функцій та порад, які можуть розширити ваш досвід роботи з застосунком Instagram.

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Очищення історії пошуку в Instagram

Збереження конфіденційності та уникнення розкриття ваших пошукових запитів – це справа кількох простих кроків у налаштуваннях вашого облікового запису.

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Відкрийте свій профіль в Instagram і торкніться іконки меню (гамбургера) у верхньому правому куті.

Виберіть "Налаштування та конфіденційність", а потім перейдіть до "Центр акаунтів".

Знайдіть розділ "Ваша інформація та дозволи" і відкрийте "Історія пошуку".

Instagram покаже список облікових записів, пов'язаних з вашим аккаунтом. Щоб очистити історію пошуку для певного облікового запису, натисніть на нього і перегляньте список останніх пошукових запитів. Для видалення конкретного запиту натисніть на іконку "Х".

Крім того, ви можете обрати "Очистити всі пошуки", щоб видалити всю історію пошуку для всіх облікових записів. Будьте обачні, що ця опція призведе до вимкнення автозаповнення загальних пошукових запитів Instagram.

Зменшення використання даних в Instagram

Якщо ви обережні стосовно споживання даних, активування функції "Економія даних" допоможе вам скоротити використання даних в Instagram заради економії обсягів.

Для обмеження використання даних в Instagram перейдіть до свого профілю, виберіть іконку трьох смужок вгорі праворуч (гамбургер меню), а потім перейдіть до "Налаштувань та конфіденційності".

Прокрутіть вниз до розділу "Використання даних та якість медіа".

Увімкніть опцію "Заощадження даних".

Важливо зазначити, що при увімкненні цієї функції завантаження фотографій та відео може займати більше часу, але загальний обсяг використання даних буде значно зменшений.

Моніторинг активності на вашому профілі в Instagram

Для професійних облікових записів інформація про відвідування вашого профілю є важливою і доступною на професійній інформаційній панелі.

Перейдіть до свого профілю і виберіть "Професійна інформаційна панель" під вашою біографією.

У розділі "Аналітика" оберіть "Охоплені акаунти".

Зараз ви можете прокручувати список, який відображає активність на вашому профілю. За замовчуванням встановлено фільтр на "Останні 30 днів", але ви можете вибрати власний період або інші параметри фільтрації, такі як "Останні 90 днів".

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Перехід до темного режиму в Instagram

Для задоволення своїх естетичних вподобань ви можете активувати темний режим, який доступний через налаштування доступності.

Спочатку відкрийте меню гамбургера на своєму профілі та виберіть "Налаштування та конфіденційність".

Прокрутіть до "Доступності".

Виберіть опцію "Темний режим" і встановіть значення "Увімкнено", "Вимкнено" або "За замовчуванням".

Вимкнення звуку в історіях від певних користувачів

Якщо ви не бажаєте отримувати звукові сповіщення від певних користувачів під час перегляду історій, ви можете вимкнути звук за допомогою простої функції вимкнення.

Для вимкнення звуку перейдіть до ваших історій і утримуйте палець на іконці користувача, чию історію ви хочете вимкнути.

Після виведення меню виберіть "Вимкнути звук".

Вам буде надана можливість вимкнути звук лише для історії або для всіх дописів користувача.

Архівування старих публікацій в Instagram

Замість повного видалення своїх старих постів, ви можете архівувати їх, тимчасово приховуючи від загального доступу.

Для архівування публікацій перейдіть до посту, який ви хочете приховати.

Виберіть іконку з трьома крапками у верхньому правому куті екрана та натисніть "Архівувати".

Щоб переглянути заархівовані дописи, перейдіть до меню з трьох смужок у правому верхньому куті вашого профілю, виберіть "Архівувати", а потім оберіть "Архів дописів" у випадаючому меню.

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