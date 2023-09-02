Не все пользователи знают об этом: Где найти скрытые функции и настройки Instagram

Во вселенной социальных сетей Instagram владеет главной позицией среди пользователей и выполняет функцию не только платформы для визуального обмена и общения, но и потенциального источника многочисленных малоизученных возможностей.

В статье на сайте 24tv.ua рассмотрели несколько скрытых функций и советов, которые могут расширить ваш опыт работы с приложением Instagram.

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Очистка истории поиска в Instagram

Сохранение конфиденциальности и избежание раскрытия ваших поисковых запросов – это несколько простых шагов в настройках вашей учетной записи.

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Откройте свой профиль в Instagram и коснитесь иконки меню (гамбургера) в правом верхнем углу.

Выберите "Настройки и конфиденциальность", затем перейдите в "Центр аккаунтов".

Найдите раздел "Ваша информация и разрешения" и откройте "История поиска".

Instagram покажет список аккаунтов, связанных с вашим аккаунтом. Чтобы очистить историю поиска для определенной учетной записи, нажмите на нее и просмотрите список последних поисковых запросов. Для удаления конкретного запроса нажмите значок "Х".

Кроме того, вы можете выбрать "Очистить все поиски", чтобы удалить всю историю поиска для всех аккаунтов. Обратите внимание, что эта опция приведет к отключению автозаполнения общих поисковых запросов Instagram.

Уменьшение использования данных в Instagram

Если вы осторожны относительно потребления данных, активирование функции "Экономия данных" поможет вам сократить использование данных в Instagram ради экономии объемов.

Для ограничения использования данных в Instagram перейдите к своему профилю, выберите иконку трех полосок вверху справа (гамбургер меню), а затем перейдите к "Настройкам и конфиденциальности".

Прокрутите вниз в раздел "Использование данных и качество мультимедиа".

Включите опцию "Экономия данных".

Важно отметить, что при включении этой функции загрузка фотографий и видео может занять больше времени, но общий объем использования данных будет значительно уменьшен.

Мониторинг активности на вашем профиле в Instagram

Для профессиональных аккаунтов информация о посещении вашего профиля важна и доступна на профессиональной информационной панели.

Выделите свой профиль и выберите "Профессиональная информационная панель" под вашей биографией.

В разделе "Аналитика" выберите "Охваченные аккаунты".

Теперь вы можете прокручивать список, отображающий активность на вашем профиле. По умолчанию установлен фильтр "Последние 30 дней", но вы можете выбрать собственный период или другие параметры фильтрации, такие как "Последние 90 дней".

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Переход к темному режиму в Instagram

Для удовлетворения своих эстетических предпочтений вы можете активировать темный режим, доступный через настройки доступности.

Сначала откройте меню гамбургера на своем профиле и выберите "Настройки и конфиденциальность".

Перейдите к "Доступности".

Выберите "Темный режим" и установите "Включено", "Выключено" или "По умолчанию".

Выключение звука в историях от некоторых пользователей

Если вы не хотите получать звуковые уведомления от некоторых пользователей при просмотре историй, вы можете отключить звук с помощью простой функции отключения.

Для отключения звука перейдите к историям и удерживайте палец на иконке пользователя, чью историю вы хотите отключить.

После вывода меню выберите "Выключить звук".

Вам будет предоставлена возможность отключить звук только для истории или для всех сообщений пользователя.

Архивирование старых публикаций в Instagram

Вместо полного удаления своих старых постов вы можете архивировать их, временно скрывая от общего доступа.

Для архивирования публикаций перейдите на пост, который вы хотите скрыть.

Выберите иконку с тремя точками в правом верхнем углу экрана и нажмите кнопку "Архивировать".

Чтобы просмотреть заархивированные сообщения, перейдите к меню из трех полос в правом верхнем углу вашего профиля, выберите "Архивировать" и выберите "Архив сообщений" в выпадающем меню.

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