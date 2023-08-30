Деяких чоловіків не прийматимуть на роботу під час війни: в чому причина

В Україні деяких військовозобов'язаних чоловіків не будуть приймати на роботу. Це стосуватиметься тих, хто не має військово-облікових документів.

Про це повідомили в пресслужбі Чернівецького обласного ТЦК та СП у Facebook. Зазначили, що роботодавець в обов'язковому порядку повинен перевіряти військово-облікові документи у чоловіків, віком від 18 до 60 років.

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Приймання на роботу призовників, військовозобов’язаних і резервістів здійснюється тільки у разі їх перебування на військовому облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, йшлося в повідомленні.

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Таким чином у військовозобов’язаних роботодавець повинен перевірити військові квитки або тимчасові посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць.

Законодавчих норм щодо ведення військового обліку повинні дотримуватися керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності. Існує відповідальність відповідно до законів України за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану повістку можуть вручити уповноважені посадові особи в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України. Її не обов’язково можна отримати саме від представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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