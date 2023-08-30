Некоторых мужчин не будут принимать на работу во время войны: в чем причина

В Украине некоторых военнообязанных мужчин не будут принимать на работу. Это касается тех, кто не имеет военно-учетных документов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого областного ТЦК и СП в Facebook. Отметили, что работодатель в обязательном порядке должен проверять военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет.

Читайте также: В Раде объяснили, запретят ли мужчинам получать высшее образование, чтобы избежать повестки

Прием на работу призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только в случае их пребывания на военном учете в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, говорилось в сообщении.

Видео дня

Таким образом, у военнообязанных работодатель должен проверить военные билеты или временные удостоверения, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам.

Законодательные нормы по ведению военного учета должны соблюдаться руководителями государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий, учебных заведений независимо от форм собственности. Существует ответственность в соответствии с законами Украины за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Напомним, во время действия военного повестки могут вручить уполномоченные должностные лица в любом месте, которое не запрещено законодательством Украины. Ее не обязательно можно получить от представителя территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !