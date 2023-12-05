Деяким переселенцям скасують виплати з 1 лютого: про кого йде мова

У Міністерстві соціальної політики надали додаткові пояснення щодо автоматичного продовження виплат для певних категорій переселенців ще на пів року.

Відео дня

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 332, виплати в рамках програми допомоги внутрішньо переміщеним особам можуть продовжуватися автоматично на другий шестимісячний період без потреби додаткового звернення для певних категорій переселенців. Про це пише Трибун.

Читайте також: Вам не надають виплати ВПО? Причини відмови або анулювання виплат переселенцям

Важливо відзначити, що це застосовується лише до тих ВПО, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року. Таким чином, автоматичне продовження виплат для визначених категорій ВПО розпочнеться з 1 лютого 2024 року і триватиме ще пів року, оскільки перший шестимісячний період закінчиться для них 31 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!