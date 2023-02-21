Новий вид крихітних сліпих сомів знайшли в Індії (фото)

В Індії у штаті Керала науковці знайшли новий вид сомів з роду Horaglanis. Це крихітні сліпі рибки, що не мають пігменту й через це у них химерний вигляд.

Як повідомляє SkiNews, новий вид сомів назвали Horaglanis populi. Він зустрічається в системах латеритних водоносних горизонтів в південних районах Індії Алаппуджа і Патанамтхітта.

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Зразки сомів були зібрані з викопних колодязів у містах Малапалі, Еданаду та Ченганнур, а також у сусідньому селі Тіруванвандур.

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Вчені так описують Horaglanis populi: довжина риб у середньому 3,2 см, вони мають криваво-червоне тіло, чотири пари добре розвинених вусиків. Риба сліпа й безпігментована, генетично відрізняється від трьох раніше відомих видів Horaglanis.

Науковці кажуть, що цих риб можна зустріти дуже рідко, лише коли вони спливають на поверхню під час риття та чищення присадибних колодязів. Тож місцеві жителі часто є єдиними, хто може побачити ці нові види риб.

Про відкриття Horaglanis populi повідомляється в журналі Vertebrate Zoology.

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