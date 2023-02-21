Новый вид крошечных слепых сомов обнаружили в Индии (фото)

В Индии в штате Керала ученые обнаружили новый вид сомов из рода Horaglanis. Это крохотные слепые рыбки, не имеющие пигмента и поэтому у них причудливый вид.

Как сообщает SkiNews, новый вид сомов назвали Horaglanis populi. Он встречается в системах латеритных водоносных горизонтов в южных районах Индии Алаппуджа и Патанамтхитта.

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Образцы сомов были собраны из ископаемых колодцев в городах Малапале, Эданаду и Ченганнуре, а также в соседнем селе Тируванвандур.

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Ученые так описывают Horaglanis populi: длина рыб в среднем 3,2 см, у них кроваво-красное тело, четыре пары хорошо развитых усиков. Рыба слепая и безпигментированная, генетически отличающаяся от трех ранее известных видов Horaglanis.

Ученые говорят, что этих рыб можно встретить очень редко, только когда они всплывают на поверхность во время рытья и чистки приусадебных колодцев. Поэтому местные жители часто единственные, кто может увидеть эти новые виды рыб.

Об открытии Horaglanis populi сообщается в журнале Vertebrate Zoology.

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