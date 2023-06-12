Обіцяють золоті гори, а потім зникають: названо найненадійніших чоловіків за знаком зодіаку

Деякі чоловіки можуть легко обіцяти жінкам золоті гори та вічне кохання, розуміючи, що насправді цього не буде. Вони грають почуттями своїх обраниць, а потім зникають, часом навіть не пояснивши причин розставання. За словами астрологів, так поводяться Овни, Стрільці та Риби.

Овен

Овни не люблять, коли їх намагаються обмежити чи нав'язати свою волю. Навіть якщо спочатку стосунки розвиваються швидко і бурхливо, може статися так, що чоловік цього знаку безслідно зникне, коли відчує, що втрачає свободу.

Стрілець

Стрільці – справжні оптимісти, які люблять подорожувати та дізнаватися про нові культури. Вони також дуже комунікабельні і можуть швидко вступати в контакт з іншими людьми. Їхня жага до пригод змушує їх обіцяти партнерам золоті гори, але потяг до незалежності перемагає. Вони можуть безвісти зникнути, навіть не поговоривши з обраницею.

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Риби

Чоловіки цього знаку зодіаку чутливі та здатні зрозуміти емоції своєї партнерки, як ніхто інший. Однак їхній мрійливий характер змушує їх обіцяти більше, ніж вони можуть виконати. Найкраще Риби почуваються у світі фантазій та мрій, через що можуть відчувати труднощі при зіткненні реальністю. Коли вони бачать, що не можуть стримати своїх обіцянок, вирішують "випаруватися", щоб уникнути з'ясування стосунків.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.

Також астрологи виділяють чотири знаки зодіаку, які не люблять людей. Їхнє коло спілкування дуже вузьке, вони не поспішають пускати інших у свій світ і здаються досить замкнутими.