Обещают золотые горы, а потом исчезают: названы самые ненадежные мужчины по знаку зодиака

Некоторые мужчины могут легко обещать женщинам золотые горы и вечную любовь, понимая, что на самом деле этого не будет. Они играют чувствами своих избранниц, а потом бесследно исчезают, порой даже не объяснив причин расставания. По словам астрологов, так ведут себя Овны, Стрельцы и Рыбы.

Овен

Овны не любят, когда их пытаются ограничить или навязать свою волю. Даже если вначале отношения развиваются быстро и бурно, может случиться так, что мужчина этого знака бесследно исчезнет, когда почувствует, что теряет свободу.

Стрелец

Стрельцы – настоящие оптимисты, которые любят путешествовать и узнавать о новых культурах. Они также очень общительные и могут быстро вступать в контакт с другими людьми. Их жажда приключений заставляет их обещать партнерам золотые горы, но тяга к независимости побеждает. Они могут бесследно исчезнуть, даже не поговорив с избранницей.

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Рыбы

Мужчины этого знака зодиака чувствительные и способны понять эмоции своей партнерши, как никто другой. Однако их мечтательный характер заставляет их обещать больше, чем они могут выполнить. Лучше всего Рыбы чувствуют себя в мире фантазий и грез, из-за чего могут испытывать трудности при столкновении реальностью. Когда они видят, что не могут сдержать свои обещания, решают "испариться", чтобы избежать выяснения отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоевывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.

Также астрологи выделяют четыре знака зодиака, которые не любят людей. Их круг общения очень узкий, они не торопятся пускать других в свой мир и кажутся достаточно замкнутыми.