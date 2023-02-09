Має "магічну" силу: який колір принесе гроші та любов всім знакам зодіаку. Гороскоп
Кожен знак зодіаку має свій "магічний" колір, який допоможе залучити в життя удачу, фінансовий достаток і любов. Використовувати його можна як у побуті, так і при виборі одягу чи аксесуарів, особливо якщо плануються важливі зустрічі чи знакові події.
За словами астрологів, для Овнів, пов'язаних із планетою Марс, щасливим кольором є червоний. Він мотивує уродженців знаку підкорювати нові висоти та залучає грошові потоки.
Тельцям успіх принесе зелений колір, особливо важливо звернути на нього увагу тим, хто хоче влаштувати особисте життя. Одяг у таких відтінках дарує уродженцям знаку почуття спокою та щастя.
Близнюки перебувають під заступництвом Меркурія, їх колір сили – жовтий. Він спонукає уродженців знаку рухатись уперед, більше заробляти та відкриває нові горизонти.
Колір сили Раків – білий. Він символізує турботу та гармонію, дозволяє уродженцям знаку відпустити проблеми та жити на повну.
На Левів сильно впливає Сонце, тому справжній успіх принесе помаранчевий колір. Він підвищує їхню впевненість у собі та наполегливість у досягненні мети.
Діви нерозривно пов'язані зі стихією землі, тому їх колір коричневий. Він допомагає їм приймати логічні рішення та уникати небезпек.
Колір сили для народжених під знаком Терезів – рожевий. Це відтінок кохання та романтики, який допоможе самотнім уродженцям знаку знайти другу половинку.
Скорпіони люблять містику та таємниці, тому їхній колір – чорний. Він дозволяє уродженцям знаку зазирнути вглиб своєї душі і дарує силу, що дозволяє досягти кар'єрних висот.
Стрільцям грошову удачу та щастя у коханні подарує фіолетовий колір. Він стимулює уродженців знаку бути сміливішими на шляху до здійснення мрії.
Козероги перебувають під заступництвом Сатурна, і їхній колір – сірий. Він асоціюється зі зрілістю та дисципліною, дозволяє уникнути помилок та залучає гроші.
Для Водоліїв найкращий колір – синій. Він дозволяє їм боротися зі стресом, заспокоювати думки та рухатися до тих цілей, які вони поставили. З синім кольором удача їх не покине.
Найкращий колір для Риб – бірюзовий. Він приносить їм зцілення та внутрішнє оновлення. Крім того, покращує роботу інтуїції та дозволяє досягти висот у кар'єрі.
Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.
У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.