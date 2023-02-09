Обладает 'магической' силой: какой цвет принесет деньги и любовь всем знакам зодиака. Гороскоп

У каждого знака зодиака есть свой "магический" цвет, который поможет привлечь в жизнь удачу, финансовый достаток и любовь. Использовать его можно как в быту, так и при выборе одежды или аксессуаров, особенно если планируются важные встречи или знаковые события.

По словам астрологов, для Овнов, которые связаны с планетой Марс, счастливым цветом является красный. Он мотивирует уроженцев знака покорять новые высоты и привлекает денежные потоки.

Тельцам удачу принесет зеленый цвет, особенно важно обратить на него внимание тем, кто хочет устроить личную жизнь. Одежда в таких оттенках дарит уроженцам знака чувство спокойствия и счастья.

Близнецы находятся под покровительством Меркурия, и их цвет силы – желтый. Он побуждает уроженцев знака двигаться вперед, больше зарабатывать и открывает новые горизонты.

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Цвет силы Раков – белый. Он символизирует заботу и гармонию, позволяет уроженцам знака отпустить проблемы и жить на полную.

На Львов сильно влияет Солнце, поэтому настоящую удачу принесет оранжевый цвет. Он повышает их уверенность в себе и настойчивость в достижении цели.

Девы неразрывно связаны со стихией земли, поэтому их цвет коричневый. Он помогает им принимать логические решения и избегать опасностей.

Цвет силы для рожденных под знаком Весов – розовый. Это оттенок любви и романтики, который поможет одиноким уроженцам знака найти вторую половинку.

Скорпионы любят мистику и тайны, поэтому их цвет – черный. Он позволяет уроженцам знака заглянуть вглубь собственной души и дарит силу, позволяющую достичь карьерных высот.

Стрельцам денежную удачу и счастье в любви подарит фиолетовый цвет. Он стимулирует уроженцев знака быть смелее на пути к осуществлению мечты.

Козероги находятся под покровительством Сатурна, и их цвет – серый. Он ассоциируется со зрелостью и дисциплиной, позволяет избежать ошибок и привлекает деньги.

Для Водолеев лучший цвет – синий. Он позволяет им бороться со стрессом, успокаивать мысли и двигаться к тем целям, которые они поставили. С синим цветом удача их не покинет.

Самый лучший цвет для Рыб — бирюзовый. Он приносит им исцеление и внутреннее обновление. Кроме того, улучшает работу интуиции и позволяет достичь высот в карьере.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.