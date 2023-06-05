Обробіть насіння цим простим засобом перед посівом, щоб забути про шкідників та хвороби
Насіння варто обробляти ще до посіву, щоб на нього не вплинули хвороби, перепади температури та шкідники. Для цього можна скористатися перекисом водню.
У Telegram-каналі "Дача. Сад та город" зазначили, що обробка насіння перед посадкою цим засобом – це простий прийом його знезараження та стимуляції зростання. Адже перекис водню підвищує схожість, прискорює темпи росту рослин, підвищує їх несприйнятливість до захворювань.
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Для знезараження посівного матеріалу потрібно виконати наступні дії: на 20 хвилин замочіть насіння в 10% розчині перекису водню. Проте співвідношення розчину та насіння має бути 1 до 1. Після процедури насіння промийте, підсушіть та висівайте.
Для підвищення посівних якостей потрібно замочити насіння в 0,4% розчині перекису водню приблизно на 12 годин.
Важливо! Якщо плануєте замочити тугоподібне насіння (петрушка, буряк та ін.), залиште його в розчині на добу.
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Нагадаємо, що один з TikTok-блогерів поділився цікавим прийомом для посадки помідорів. За його словами, це дійсно працює.
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