Окупанти обстріляли Херсон забороненими запалювальними боєприпасами (відео)

Російські військові в ніч на 8 січня обстріляли Херсон з використанням заборонених запалювальних боєприпасів. На щастя, постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Російські окупанти завдали удару по Таврійському мікрорайону міста. Для атаки використали запалювальні боєприпаси. На щастя, ця атака рашистів обійшлась без жертв серед мирних людей та руйнування цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити нічне небо, на тлі якого розлітаються запалювальні боєприпаси. Також можна побачити осередки пожеж на землі.

Відео дня

Зауважимо, запалювальні боєприпаси не можна використовувати у містах або поруч з ними. Використання такого озброєння допустиме лише для завдавання ударів по військових об'єктах, які розташовані віддалено від цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що трапиться у випадку підриву російськими окупантами дамби на Сватівському водосховищі у Луганській області.

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