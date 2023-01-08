Оккупанты обстреляли Херсон запрещенными зажигательными боеприпасами (видео)

Российские военные в ночь на 8 января обстреляли Херсон с использованием запрещенных зажигательных боеприпасов. К счастью, пострадавших в результате этой атаки нет.

Оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

"Русские оккупанты нанесли удар по Таврическому микрорайону города. Для атаки использовали зажигательные боеприпасы. К счастью, эта атака рашистов обошлась без жертв среди мирных людей и разрушения гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть ночное небо, на фоне которого разлетаются зажигательные боеприпасы. Также можно увидеть очаги пожаров на земле.

Видео дня

Заметим, зажигательные боеприпасы нельзя использовать в городах или рядом с ними. Использование такого вооружения допустимо только для нанесения ударов по военным объектам, расположенным вдали от гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что случится в случае подрыва российскими оккупантами дамбы на Сватовском водохранилище в Луганской области.

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