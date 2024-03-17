окупанти розганяють інформацію по влучання дрона по воєнній базі у невизнаному Придністров'ї (фото та відео)

російські ЗМІ 17 березня опублікували інформацію про те, що на територію невизнаної Придністровської Молдавської Республіки впав дрон-камікадзе.

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Зазначається, що у Тирасполі здійснено "диверсію на військовому об'єкті Міноборони".

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Момент влучання "чогось" у російський вертоліт:

"Приблизно о 12:10 військовий об'єкт Міноборони ПМР атакував ударний дрон, який потрапив судячи з відео у вертоліт. Постраждалих внаслідок інциденту немає. Мета диверсії — залякати населення та зірвати вибори президента росії у Придністров'ї. Провокація не вдалася", – йдеться у повідомленні.

При цьому пропагандистські ЗМІ посилаються на так зване Міністерство державної безпеки Придністров'я. Хоча на сайті МДБ ПМР такої інформації немає. Останнє повідомлення на сайті про вітання з 8 березня.

На сайті Слідчого комітету ПМР теж вітання з 8 березня:

Кілька телеграм-каналів ПМР написали, що "вибух стався приблизно о 12:10 за місцевим часом. Внаслідок інциденту постраждалих немає".

Нагадаємо, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Тоді під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

13 березня у Рязані безпілотники вдарили по місцевому нафтопереробному заводі.

16 березня в Самарській області рф сталися вибухи одразу на двох нафтопереробних заводах – Сизранський НПЗ та Новокуйбишевський НПЗ.

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