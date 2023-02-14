'Він глибоко набожний хлопець': Соловйов прокоментував скандал навколо свого гламурного сина та відповів, чому він не воює (відео)

російський пропагандист Володимир Соловйов розкритикував російських журналістів, які опублікували інформацію про його 21-річного сина Данііла. Хлопець, як повідомлялося, працює моделлю у Лондоні.

Втім "вісник путіна" заперечив цю інформацію, завіривши, що Данііл вчиться "у московському навчальному вищому закладі". Він вважає, що росЗМІ поширили цю інформацію. отримавши за це гроші від "укронацистів". "Не журналісти – мразотні кінчені тварюки", – обізвав він працівників медіа.

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"Те що мій син молодий гарний хлопець син з модельною зовнішністю, ви розміщуєте його фотографії кількарічної давнини, а він ще, знаєте, музикант талановитий. А він ще актор талановитий. А старший мій син, уявляєте, який ще й навчався у Лондоні, та блискуче закінчив режисерську школу – усвідомлено повернутися багато років тому у росію, і знімає фільми, в тому числі про православні храми. Глибоко набожний хлопець", – розповів про свою дитину пропагандист.

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Він каже, що після цих публікацій "його травлять так само як і мого другого сина".

"І ви мені хочете щось пред'явити, тварюки ЦИПСОшні? От зараз ви мені намагаєтеся шось написати: Соловйов, як так? А ти? А чого? Та ви подонки хоча б представтеся, хто ви насправді! А то ви собі щось там гавкаєте! Я вас засужу, тварюки!.. Ви направляли вбивць, також погрожували моїм дітям. І зараз, до речі, йдуть погрози. Тому звичайно, інформація про них буде максимально закритою", – почав обурюватися Соловйов.

Він почав переконувати, що його син Данііл "живе звичайним важким життям молодої людини": "Яке не факт, що повинно подобатися його батькові, чи не подобатися. Це взагалі про інше. Він доросла людина, у нього своє життя".

"Син мій у москві, вчиться у московському навчальному вищому закладі. Нізвідки не бігає, ні від чого не ухиляється", – завершив він свій спіч.

Раніше, нагадаємо, стало відомо, що 21-річний син пропагандиста Соловйова працює моделлю у Лондоні. Про це повідомив американський письменник, політтехнолог та політичний експерт Джейсон Смарт у Твіттері.

Смарт опублікував кілька фотографій з життя Данила Соловйова. На одному з фото Соловйов-молодший був одягнений у елегантний чорний брючний костюм, у нього довге волосся та чорний манікюр на руках. Такий образ підібрали йому стилісти для участі у зйомках реклами бренду "Контора", що належить російському дизайнеру Владу Лісовцю.

Смарт нагадав, що Володимир Соловйов на своїх етерах закликає вбивати українців, проте чомусь не згадує про свого сина, який ухиляється від мобілізації.

Раніше Юрій Великий смішно спародіював Соловйова та пожартував про дорогі пуховики путіна.

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